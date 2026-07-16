Кафу оценил решение Анчелотти взять Неймара на чемпионат мира — 2026

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии, чемпион мира — 2002 Кафу оценил решение главного тренера бразильской национальной команды Карло Анчелотти пригласить на чемпионат мира — 2026 нападающего Неймара. 34-летний форвард забил один гол на турнире.

— Как оцениваете решение взять Неймара в сборную на этот ЧМ?

— Надо или не надо было его брать — это не важно. Он уже в сборной, это решение тренера. И Анчелотти не обязан выпускать Неймара на поле. Готов ли был Неймар сыграть полный матч? Не уверен. Возможно, он и 30 минут не мог сыграть из-за своих травм и того отрезка времени, когда он не играл. На ЧМ нет времени на восстановление, это очень короткий турнир и надо выпускать игроков на 100% готовых. Решение по Неймару было единогласным. Вся Бразилия хотела, чтобы он вернулся. Окей, отлично, вот Неймар в сборной. Но есть большая разница между нахождением в сборной и выходом на поле. Из-за одного игрового эпизода четыре года подготовки могут пойти насмарку из-за тактической ошибки или появлением на поле неподготовленного игрока.

— Вызвало ли появление Неймара в сборной у вас улыбку? И были ли у вас от него большие ожидания на поле?

— Мы заранее понимали, что Неймар не будет играть. Неймар уже 3,5 года не сыграл пять матчей подряд, на турнир приехал с травмой, 25 дней не выходил на поле, ни разу не играл под руководством Анчелотти. Да, его вызвали, но мы заранее знали, что он совсем не готов к мундиалю. Это все понимали. Была возможность, что Анчелотти выпустит его на 15-20 минут в случае острой нужды, как было в матче с Норвегией. Но, к сожалению, ничего из этого не получилось. Когда Неймар попал в заявку на турнир — это не стало новостью для нас. Но мы понимали, что он точно не готов играть. Но и нельзя взваливать всю ответственность на Неймара. Да, конечно, Неймар выходил на поле и все выдыхали. Но это было шесть лет назад, когда Неймар мог в одиночку перевернуть игру. Сейчас он уже не может, — сказал Кафу в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».