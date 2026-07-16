Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии, чемпион мира — 2002 Кафу назвал три правила жизни, которые пригодились бы молодым футболистам «селесао». Бразильская команда выбыла на стадии 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

— Три правила Кафу, которые пригодились бы молодым игрокам сборной Бразилии?

— Первое: идите по правильному пути. Мой папа говорил: когда выходишь из дома, перед тобой открываются два пути — прямая и кривая дорожки. Я тебя учу выбирать правильный путь. Он сложен: извилистый, с подъемами, спадами. Кривая дорожка проще. Она одна. Один неверный шаг и ты уже по ней катишься. Второе: быть скромнее. Скромность открывает двери, помогает добиваться целей. Третье: образование. Оно необходимо для ребенка. Образование не знает цвета кожи, расовой принадлежности, финансового статуса, социальной принадлежности. Знания — это часть тебя, — сказал Кафу в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».