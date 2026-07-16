Ройс: Клопп — идеальный тренер для сборной Германии, он изменит многие вещи

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс поделился мнением о назначении Юргена Клоппа на пост главного тренера национальной команды. 37‑летний футболист уверен, что его бывший наставник способен провести глубокие реформы.

«Я думаю, Клопп — идеальный тренер, будь то клуб или сборная. У него есть характер, чтобы руководить любой командой. Но когда речь идёт о Германии, дело не только в национальной команде. Я считаю, если он согласится на этот пост, он изменит многие вещи», — цитирует Ройса L’Équipe.

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По слухам Клопп возглавит сборную Германии после вылета команды с чемпионата мира 2026 года на стадии 1/16 финала, сменив Юлиана Нагельсмана. Ранее он тренировал «Ливерпуль», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц». Ройс выступал под руководством Клоппа в «Боруссии» с 2012 по 2015 год.