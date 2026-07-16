Тухель о встрече за бронзу на ЧМ: ни англичане, ни французы не хотят играть в этом матче

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о предстоящем матче с командой Францией за третье место на чемпионате мира 2026 года. Встреча состоится 19 июля в 00:00 мск.

«Мы требуем от себя максимума – такова натура людей, нацеленных на борьбу. Это меняет восприятие предстоящей игры. Никто из наших игроков, как и никто из французов, не хочет играть в этом матче. Они хотят играть в финале.

Мы отдали все силы, чтобы попасть в финал. Все играют ради победы на чемпионате мира, однако сложилось так, как сложилось. Да, у нас на день меньше на восстановление, [чем у Франции], но мы, разумеется, подойдём к этому профессионально», – приводит слова Тухеля BBC в социальных сетях.

Англичане уступили аргентинцам (1:2) в полуфинале турнира, а французы проиграли испанцам (0:2).