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Испания — Аргентина: во сколько начало матча финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Испания — Аргентина: во сколько начало матча финала ЧМ-2026, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 19 июля, состоится финал чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию также можно будет посмотреть в сервисе Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Права на трансляцию игры чемпионата мира – 2026 Испания — Аргентина в России принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция также будет доступна в сервисе Okko.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию (2:1).

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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