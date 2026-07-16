Маркиньос: «Спартак» — главный клуб России, мы всегда должны играть с позиции силы

Полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался в преддверии матча за OLIMPBET Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде в субботу, 18 июля, начало – в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

– Готов ли «Спартак» играть с позиции силы, первым номером против «Зенита»?

– Конечно, мы готовы. Мы работаем очень много. Мы – «Спартак», и этот клуб должен всегда бороться за лучшие места, за победу, потому что мы главный клуб России. Мы всегда должны играть с позиции силы, – приводит слова Маркиньоса Metaratings.

«Зенит» — действующий чемпион России. «Спартак» — обладатель Фонбет Кубка страны.