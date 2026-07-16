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«В первую очередь разочарован в себе». Люка Динь — после поражения в 1/2 финала ЧМ-2026

«В первую очередь разочарован в себе». Люка Динь — после поражения в 1/2 финала ЧМ-2026
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Защитник сборной Франции Люка Динь высказался после поражения от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Футболист опубликовал обращение к болельщикам на своей странице в соцсетях.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Вот и конец мечты. Мечты маленького мальчика и, конечно, тысяч людей, которые были с нами. Мы всегда представляем многое, чаще всего самое прекрасное. Но конец мечты иногда бывает жесток, а пробуждение — ещё тяжелее. Самое трудное сегодня — найти слова, чтобы выразить это огромное разочарование.

Я в первую очередь разочарован в себе. Огорчён и за команду, за все усилия, которые мы приложили, за эту невероятную группу игроков. Я думаю и обо всех, кто приехал поддержать нас, и о тех, кто болел за нас из Франции и со всего мира. Ваша поддержка несла нас всё это приключение.

Несмотря на это огромное разочарование, горжусь тем, что представлял нашу страну со всем её богатством, разнообразием и всеми людьми, которые её составляют. Спасибо за всё, за вашу поддержку и за все эти эмоции. Вы были невероятны на протяжении всего турнира. Это ещё не конец, у нас есть пьедестал, за который нужно бороться», — написал Динь.

Испания вышла в финал, где встретится с Аргентиной. Сборная Франции 19 июля сыграет с Англией в матче за третье место.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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