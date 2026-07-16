«В первую очередь разочарован в себе». Люка Динь — после поражения в 1/2 финала ЧМ-2026

Защитник сборной Франции Люка Динь высказался после поражения от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Футболист опубликовал обращение к болельщикам на своей странице в соцсетях.

«Вот и конец мечты. Мечты маленького мальчика и, конечно, тысяч людей, которые были с нами. Мы всегда представляем многое, чаще всего самое прекрасное. Но конец мечты иногда бывает жесток, а пробуждение — ещё тяжелее. Самое трудное сегодня — найти слова, чтобы выразить это огромное разочарование.

Я в первую очередь разочарован в себе. Огорчён и за команду, за все усилия, которые мы приложили, за эту невероятную группу игроков. Я думаю и обо всех, кто приехал поддержать нас, и о тех, кто болел за нас из Франции и со всего мира. Ваша поддержка несла нас всё это приключение.

Несмотря на это огромное разочарование, горжусь тем, что представлял нашу страну со всем её богатством, разнообразием и всеми людьми, которые её составляют. Спасибо за всё, за вашу поддержку и за все эти эмоции. Вы были невероятны на протяжении всего турнира. Это ещё не конец, у нас есть пьедестал, за который нужно бороться», — написал Динь.

Испания вышла в финал, где встретится с Аргентиной. Сборная Франции 19 июля сыграет с Англией в матче за третье место.