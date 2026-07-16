Нагучев отреагировал на совместное назначение с Геничем на финал ЧМ-2026

Футбольный комментатор Роман Нагучев отреагировал на совместное назначение с коллегой Константином Геничем на финал чемпионата мира по футболу – 2026 между Аргентиной и Испанией. Игра состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

«Когда ты приходишь в футбол, ты думаешь о финале чемпионата мира. Неважно, приходишь как футболист, журналист или комментатор. Наверное, чересчур театрально, но это то, ради чего я когда‑то впервые сел комментировать матч «Севилья» – «Альмерия», я не мог подобрать никаких слов от волнения. Это было почти 18 лет назад. Банальные слова, но прошла вполне совершеннолетняя жизнь. Было очень много работы, очень много неудач и ошибок. Но раз достаётся финал чемпионата мира, значит, и успехов тоже было много.

Я очень‑очень счастлив присоединиться к этой потрясающей компании моих старших коллег и товарищей, которые работали финалы в предыдущие годы. Это всегда нечто особенное, это всегда мечта. Было бы странно, если бы мы приходили в профессию без такой мечты. Самонадеянной, странной, возможно, даже наивной. Счастлив, что мы с Костей получили этот шанс. Не хочется быть пафосным, но не получается, нас ждёт слишком великий матч!» – приводит слова Нагучева «Матч ТВ».