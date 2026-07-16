Футболисты ЦСКА попытались предсказать счёт финала ЧМ-2026

Игроки ЦСКА попытались предсказать счёт финального матча чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба армейского клуба в телеграм-канале. Финал турнира состоится в воскресенье, 19 июля, и начнётся в 22:00 мск.

Лусиано Гонду: 1:2 — Аргентина.

Матвей Кисляк: 1:1. Если пенальти, то тогда Аргентина, если дополнительное время, то тогда Испания.

Дмитрий Баринов: Ещё не решил… Решу в день игры.

Милан Гаич: 2:2. Серия пенальти, выиграет Аргентина. Эмилио Мартинес потащит пенальти от Оярсабаля.

Данил Круговой: Я предсказал все матчи, и мой прогноз — будет счёт 0:0. По пенальти выиграет Аргентина, с победой!

Кирилл Глебов: 0:0 завершится, и по пенальти выиграет кто-то… Кто не знаю, но 0:0 в основное время.

Иван Обляков: 2:1, наверное, Испания выиграет. Честно, интересно будет, даже, наверное, не будет предпочтений, просто хочу интересный футбол увидеть.

Джамалутдин Абдулкадыров: 3:0 — испанцы, конечно.