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«Интер» ведёт переговоры по трансферу Кристиана Ромеро — Фабрицио Романо

«Интер» ведёт переговоры по трансферу Кристиана Ромеро — Фабрицио Романо
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Итальянский «Интер» рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. Кандидатуру 28-летнего аргентинца предложили миланскому клубу во время обсуждения другой потенциальной сделки — перехода правого защитника лондонцев Джеда Спенса, сообщает Фабрицио Романо.

Итальянский клуб изучает этот вариант, однако потенциальную сделку усложняют финансовые параметры. «Тоттенхэм» рассчитывает получить за трансфер футболиста не менее € 50 млн, также фактором остаются зарплатные требования самого игрока. В то же время английский клуб уже подготовился к уходу защитника, подписав на его позицию Маркоса Сенеси и Яна Паула ван Хекке.

Интерес к Ромеро также проявляет каталонская «Барселона», однако испанский клуб на данный момент сосредоточен на укреплении линии атаки. Действующее соглашение аргентинского защитника со «шпорами» рассчитано до лета 2029 года.

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