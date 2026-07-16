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Генич высказался о своём комментаторском назначении на финал ЧМ-2026

Генич высказался о своём комментаторском назначении на финал ЧМ-2026
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался о своём комментаторском назначении на финал чемпионата мира по футболу – 2026 между Аргентиной и Испанией. Он будет работать в тандеме с коллегой Романом Нагучевым. Игра состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

«Буду счастлив прокомментировать этот суперфинал, в котором сойдутся две команды, подарившие мне наибольшее количество эмоций на этом чемпионате мира. Жаль, что чемпионами не могут стать обе стороны, моё сердце точно будет разрываться в финале. Любой мальчишка, и я не был исключением, мечтает сыграть в финале чемпионата мира.

В воскресенье эта моя мальчишеская мечта чуть‑чуть осуществится, потому что нет большего достижения в карьере комментатора, чем финал чемпионата мира – главного мирового футбольного события, которое случается раз в четыре года, и за которым будет следить весь мир. Это веха и галочка, которую можно будет себе поставить. Значит, чего‑то добился в этой профессии. Уверен, что с Ромой у нас получится слаженный репортаж, который, хочется верить, понравится и запомнится миллионам зрителей у экранов», — цитирует Генича «Матч ТВ».

Ранее Константин Генич допускал, что может отказаться от назначения на финал ЧМ-2026.

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