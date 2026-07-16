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В РФС назвали российских арбитров, которые потянули бы работу на ЧМ-2026

В РФС назвали российских арбитров, которые потянули бы работу на ЧМ-2026
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев назвал российских арбитров, которые по уровню потянули бы работу на чемпионате мира — 2026. Он выделил двух судей — Сергея Карасёва и Кирилла Левникова.

— Лучшие российские судьи по уровню потянули бы этот ЧМ?
— Безусловно, да. Сергей Карасёв, Кирилл Левников точно бы смогли. Можно просто посмотреть, судьи из каких регионов обслуживают матчи. Насколько сильно поднялась Латинская Америка, как представлена Азия, Африка, и сравнить с европейскими судьями, которые есть. Мне кажется, наши лучшие арбитры могли бы соответствовать уровню этого ЧМ, — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

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