В РФС назвали российских арбитров, которые потянули бы работу на ЧМ-2026

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев назвал российских арбитров, которые по уровню потянули бы работу на чемпионате мира — 2026. Он выделил двух судей — Сергея Карасёва и Кирилла Левникова.

— Лучшие российские судьи по уровню потянули бы этот ЧМ?

— Безусловно, да. Сергей Карасёв, Кирилл Левников точно бы смогли. Можно просто посмотреть, судьи из каких регионов обслуживают матчи. Насколько сильно поднялась Латинская Америка, как представлена Азия, Африка, и сравнить с европейскими судьями, которые есть. Мне кажется, наши лучшие арбитры могли бы соответствовать уровню этого ЧМ, — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».