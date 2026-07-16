Дмитрий Хомуха: уже в 2015 году было понятно, что это поколение испанцев далеко пойдёт

Российский экс-футболист Дмитрий Хомуха оценил сборную Испании, которая дошла до финала ЧМ-2026. Отметим, в 2015 году юношеская сборная России уступила сверстникам из Испании на чемпионате Европы. Хомуха тогда был тренером российской сборной.

«Уже в 2015 году было понятно, что это поколение испанцев далеко пойдёт, потому что там была россыпь талантов: Симон, Асенсио, Мерино и целая плеяда других футболистов. После юношеского чемпионата Европы, в котором мы принимали участие, они выиграли молодёжный чемпионат Европы и успешно выступали на Олимпийских играх. В России такой преемственности нет, потому что нет системной работы по подготовке кадров, как в Испании — всё разрозненно», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.