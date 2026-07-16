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Кафу сравнил поражение в финале ЧМ-1998 с проигрышем в финале ЛЧ-2004/2005

Кафу сравнил поражение в финале ЧМ-1998 с проигрышем в финале ЛЧ-2004/2005
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Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу сравнил поражение бразильцев от французов (0:3) в финале чемпионата мира — 1998 с проигрышем «россонери» «Ливерпулю» (3:3, 2:3 пен.) в финале Лиги чемпионов сезона-2004/2005.

— Какое поражение было больнее? Финал ЧМ-1998 или финал ЛЧ с Ливерпулем в 2005-м?
— Стамбульский финал в 2005-м. Тот матч переживался больнее, потому что игра в финале с французами в 1998-м просто не шла. Сборная Бразилии играла плохо, намного ниже наших ожиданий. А Милан в 2005-м с нашим-то составом вообще редко пропускал даже два мяча за игру. К перерыву мы вели 3:0. За 16 минут до конца игры счёт стал 3:3 — ну не бывает так. Мы не могли в это поверить.

— Если бы вы могли переиграть один матч из вашей карьеры, то какой?
— Финал ЧМ-1998. Потому что тогда бы я стал единственным игроком, выигравшим три турнира подряд, — сказал Кафу в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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