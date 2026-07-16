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«Арсенал» согласовал переход вингера «Брюгге» Дзолиса за € 40 млн — Орнштейн

«Арсенал» согласовал переход вингера «Брюгге» Дзолиса за € 40 млн — Орнштейн
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Лондонский «Арсенал» достиг договорённости с бельгийским «Брюгге» о трансфере вингера Христоса Дзолиса. Сумма сделки составит € 40 млн, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

24‑летний грек подпишет контракт с «канонирами» после завершения формальностей. Клуб искал усиление в атаку и вёл переговоры по нескольким кандидатам, остановившись на Дзолисе. В минувшем сезоне он провёл 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 29 результативных передач. «Брюгге» в четвёртый раз за пять лет стал чемпионом Бельгии.

Дзолис уже выступал в Англии за «Норвич Сити» с 2021 по 2024 год, откуда перешёл в «Брюгге». На международном уровне он провёл 34 встречи за сборную Греции и забил девять голов.

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