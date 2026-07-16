Дембеле взял слово в перерыве матча с Испанией и раскритиковал прессинг Франции — L’Équipe

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле взял слово в раздевалке в перерыве матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией (0:2). Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, в попытке переломить ход игры Дембеле выступил в раздевалке во время перерыва, к которому французы уступали со счётом 0:1. Утверждается, что игрок обратил внимание на прессинг своей команды и отметил плохую скоординированность этих действий.

Отмечается. что его слова вызвали негативную реакцию у некоторых партнёров по команде. Им показалось, что Усман начинает проявлять эмоции лишь тогда, когда игра не складывается у него самого, а в других кризисных ситуациях он более спокоен.