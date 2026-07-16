Организаторы «ЗМ» высказались о возможной победе в премии игрока из неевропейского клуба

Организаторы премии «Золотой мяч» на своём официальном сайте подтвердили, что победа в голосовании возможна для игрока, который выступает за клуб не из Европы. Исторически сложилось так, что подавляющее большинство лауреатов представляли европейские команды, однако формальных ограничений не существует.

«Да, это вполне реально — выиграть «Золотой мяч» вне европейского клуба. Просто история показывает, что это труднее, но рост уровня лиг за пределами Европы меняет картину. Технически на него может претендовать кто угодно, независимо от чемпионата», — цитирует France Football пресс‑служба премии.

С 2007 года правила позволяют получить награду любому футболисту вне зависимости от его клубной прописки. На практике же за последние 18 розыгрышей лишь один мужчина взял приз, уже находясь вне Европы, — Лионель Месси в 2023 году («Интер Майами»), однако оценивался тогда его сезон за «Пари Сен‑Жермен». У женщин единственный такой случай — Меган Рапино в 2019‑м («Сиэтл Рейн»). До 1995‑го премия вручалась исключительно европейцам, а с 1995 по 2006 год — игрокам, выступающим в европейских лигах. Сейчас ограничений нет.