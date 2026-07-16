«Он свои принципы не предавал». Шнякин высказался о Томасе Тухеле

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин выразил несогласие с критикой в адрес главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после поражения «трёх львов» от Аргентины (1:2) в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026.

«Не согласен со словом «трусость»! С выводами об испуге, откату к саутгейтовщине и так далее. Это история про личность Тухеля, его принципы, его «немецкость» и желание просчитать все сценарии, подготовить шаблоны. Если бы он слыл воинствующим амбассадором атакующего футбола, но вдруг поставил семь защитников, тогда да — «малодушный!». Но футбол Тухеля строится на гибкости и здоровом рационализме, поэтому принципы свои он не предавал, всё лучшее в себе не поломал. Он банально просчитался и по делу проиграл сильному тренеру», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.