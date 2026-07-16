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«Он свои принципы не предавал». Шнякин высказался о Томасе Тухеле

«Он свои принципы не предавал». Шнякин высказался о Томасе Тухеле
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Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин выразил несогласие с критикой в адрес главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после поражения «трёх львов» от Аргентины (1:2) в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Не согласен со словом «трусость»! С выводами об испуге, откату к саутгейтовщине и так далее. Это история про личность Тухеля, его принципы, его «немецкость» и желание просчитать все сценарии, подготовить шаблоны. Если бы он слыл воинствующим амбассадором атакующего футбола, но вдруг поставил семь защитников, тогда да — «малодушный!». Но футбол Тухеля строится на гибкости и здоровом рационализме, поэтому принципы свои он не предавал, всё лучшее в себе не поломал. Он банально просчитался и по делу проиграл сильному тренеру», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

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