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Хомуха: в матче с Англией сборная Аргентины подтвердила статус чемпиона мира

Хомуха: в матче с Англией сборная Аргентины подтвердила статус чемпиона мира
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Российский экс-футболист Дмитрий Хомуха высказался по итогам матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Англии. Победу во встрече со счётом 2:1 одержали аргентинцы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Матч Англии и Аргентины — лучший пример того, как важно быть мотивированным, когда ты защищаешь честь своей страны. Лучше аргентинцев продемонстрировать это на чемпионате мира пока никому не удавалось — образцовый настрой на игру. Они только лишний раз подтвердили свой статус чемпиона мира. В финале Аргентине будет очень сложно, но у них есть характер и Месси в составе», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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