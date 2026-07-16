Хомуха: в матче с Англией сборная Аргентины подтвердила статус чемпиона мира

Российский экс-футболист Дмитрий Хомуха высказался по итогам матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Англии. Победу во встрече со счётом 2:1 одержали аргентинцы.

«Матч Англии и Аргентины — лучший пример того, как важно быть мотивированным, когда ты защищаешь честь своей страны. Лучше аргентинцев продемонстрировать это на чемпионате мира пока никому не удавалось — образцовый настрой на игру. Они только лишний раз подтвердили свой статус чемпиона мира. В финале Аргентине будет очень сложно, но у них есть характер и Месси в составе», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.