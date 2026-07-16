ФИФА не применит санкции к Аргентине за политический баннер до завершения ЧМ — COPE

Международная федерация футбола (ФИФА) начнёт расследование в отношении политического баннера, показанного футболистами сборной Аргентины после матча с Англией (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Однако организация не применит санкции к «альбиселесте» до завершения мирового первенства. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, несмотря на запрет ФИФА на демонстрацию политических флагов, лозунгов и символов, сборная Аргентины беспрепятственно сыграет в решающей встрече соревнования.

Напомним, после матча с Англией футболисты «альбиселесте» появились на поле с баннером с надписью: «Мальвинские острова — аргентинские».

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