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ФИФА не применит санкции к Аргентине за политический баннер до завершения ЧМ — COPE

ФИФА не применит санкции к Аргентине за политический баннер до завершения ЧМ — COPE
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Международная федерация футбола (ФИФА) начнёт расследование в отношении политического баннера, показанного футболистами сборной Аргентины после матча с Англией (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Однако организация не применит санкции к «альбиселесте» до завершения мирового первенства. Об этом сообщает COPE.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

По информации источника, несмотря на запрет ФИФА на демонстрацию политических флагов, лозунгов и символов, сборная Аргентины беспрепятственно сыграет в решающей встрече соревнования.

Напомним, после матча с Англией футболисты «альбиселесте» появились на поле с баннером с надписью: «Мальвинские острова — аргентинские».

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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