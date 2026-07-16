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Новичок «Ахмата» Сидибе вспомнил период игры за молодёжную команду «ПСЖ»

Новичок «Ахмата» Сидибе вспомнил период игры за молодёжную команду «ПСЖ»
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Новичок грозненского «Ахмата» полузащитник Калиду Сидибе вспомнил период выступления за молодёжную команду «ПСЖ».

— Расскажи про свои первые шаги в футболе, Калиду.
— Как и многие будущие футболисты, я начинал играть на улице с друзьями и родственниками. Затем продолжил заниматься в детской команде. Ключевым моментом для старта моей карьеры стала встреча со скаутами «ПСЖ», которые заметили меня и пригласили в молодёжную команду. Затем я уже подписал профессиональный контракт с «Тулузой», а последним моим клубом был «Генгам».

— Не каждый может похвастаться выступлением в структуре «ПСЖ»...
— Время в «ПСЖ» было очень важным для моего становления. Я прошёл там отличную школу. По сути, меня научили там играть в футбол. Я проводил время на поле с такими будущими звёздами, как Мик Меньян, Маттео Гендузи, Мусса Диаби и Одсонн Эдуар.

— Не давило ли их общество на тебя с хорошей стороны?
— Конечно, такая компания заставляет повышать требования к себе. Уверен, что это очень помогло мне стать профессиональным игроком. Еще в юности у меня появились такие друзья, как Мик Меньян и Ману Коне. Сегодня я могу следить за ними на чемпионате мира и, конечно, желаю сборной Франции удачи, — приводит слова Сидибе официальный сайт «Ахмата».

Калиду Сидибе присоединился к «Ахмату» 29 июня 2026 года, перейдя из «Генгама». Помимо этого, хавбек выступал за «Тулузу».

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