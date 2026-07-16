Сергей Лазарев — о сходстве с Месси: нелегко на Евровидении выступать и на чемпионате мира

Музыкант Сергей Лазарев с иронией отреагировал на внешнее сходство с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси после победы южноамериканцев над Англией (2:1) в 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года и выхода в финал турнира.

«Серёжка Лазарев молодчина, конечно, не сдаётся, тащит Аргентину», — написал один из пользователей соцсети, прикрепив фотографию Месси.

«Ребят, нелегко и на Евровидении выступать, и на чемпионате мира по футболу биться! Но ради вас я готов на всё. Буду рад поддержке нас в финале! Пожелайте мне удачи», — ответил Лазарев.

Сборная Аргентины встретится в финале чемпионата мира с Испанией. Игра состоится в воскресенье, 19 июля. Сергей Лазарев представлял Россию на музыкальном конкурсе Евровидение в 2016 году с песней You Are the Only One.