Беллингем: стычка с Месси? Это раздувание из мухи слона, для меня честь сыграть против Лео

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался об эпизоде с эмоциональным разговором на поле с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси во время первого тайма матча полуфинала чемпионата мира — 2026.
«У меня не было никаких проблем с Месси. Мы обсуждали, что удар был слабым. На самом деле ничего плохого не произошло. Уверен, все будут делать свою работу и раздувать из мухи слона, но для меня ничего страшного не случилось. Для меня было привилегией сыграть против Лео», — приводит слова Беллингема журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.
В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании (19 июля).
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