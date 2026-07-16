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«Никто не имеет права так играть». Быстров — о поражении Франции в полуфинале ЧМ-2026

«Никто не имеет права так играть». Быстров — о поражении Франции в полуфинале ЧМ-2026
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров раскритиковал национальную команду Франции после поражения во встрече 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией (0:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Вообще никто не ожидал такого исхода. У меня до сих пор нет логического объяснения, что произошло со сборной Франции. Чтобы ни один футболист не показал свой уровень — такое редко бывает. С таким нападением, как у Франции, никто не имеет права так играть. Пять замен тоже ничего не изменили. Ну это бред какой-то!

Финал будет вообще непредсказуемый. Обе команды заслуживают кубка. Главное — не сыграть, как сборная Франции. Можно проиграть по-разному, но только не как французы», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США, в нём сыграют Испания и Аргентина. Действующим обладателем титула является южноамериканская команда.

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