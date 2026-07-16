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«Что за команда! Ещё один финал ЧМ!» Лисандро Мартинес — о победе Аргентины над Англией

«Что за команда! Ещё один финал ЧМ!» Лисандро Мартинес — о победе Аргентины над Англией
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Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес поделился эмоциями после волевой победы над Англией (2:1) в 1/2 финала чемпионата мира 2026 года и выхода в финал турнира. Главный матч ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля, аргентинцы сыграют с Испанией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что за команда! Ещё один финал чемпионата мира. Мы никогда не сдаёмся. Спасибо, что поддерживали нас. В воскресенье, снова, все вместе», — написал Мартинес в соцсети X.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале прошлого розыгрыша аргентинцы одолели сборную Франции — 3:3, 4:2 пен. Всего у южноамериканской команды три победы на ЧМ в истории.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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