«Что за команда! Ещё один финал ЧМ!» Лисандро Мартинес — о победе Аргентины над Англией

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес поделился эмоциями после волевой победы над Англией (2:1) в 1/2 финала чемпионата мира 2026 года и выхода в финал турнира. Главный матч ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля, аргентинцы сыграют с Испанией.

«Что за команда! Ещё один финал чемпионата мира. Мы никогда не сдаёмся. Спасибо, что поддерживали нас. В воскресенье, снова, все вместе», — написал Мартинес в соцсети X.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале прошлого розыгрыша аргентинцы одолели сборную Франции — 3:3, 4:2 пен. Всего у южноамериканской команды три победы на ЧМ в истории.