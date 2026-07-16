«Такие матчи запоминаются на всю жизнь». Быстров — о победе Аргентины над Англией на ЧМ

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал результат встречи 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в которой Аргентина обыграла Англию со счётом 2:1. Южноамериканская команда уступала в счёте до 85-й минуты.

«Я не считаю, что Англия провалилась. Она была в шаге от финала, но футболисты аргентинской сборной проявили характер. Это был суперматч. Такие запоминаются на всю жизнь. Англичане всё равно молодцы — это поколение уже который год доходит до решающих стадий главных турниров. Пусть другие попробуют повторить хотя бы это», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США, в нём сыграют Испания и Аргентина. Действующим обладателем титула является южноамериканская команда.