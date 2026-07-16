Британская королевская семья обратилась к сборной Англии после поражения в 1/2 финала ЧМ

Британская королевская семья на своей странице в социальной сети X поддержала сборную Англии после поражения в полуфинале чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:2).

«Сочувствие Гарри [Кейну] и всей команде. Хотя, возможно, сейчас вы, «три льва», зализываете раны, вы всё равно остаётесь гордостью нации – и вы обязательно вернётесь снова», — написано в сообщении.

В матче за третье место сборная Англии встретится с Францией. Игра состоится 19 июля и пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00. В финале мирового первенства сборная Аргентины сыграет с Испанией (19 июля).

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026: