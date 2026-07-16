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Александр Соболев: слова плохого про «Спартак» и его болельщиков не скажу

Александр Соболев: слова плохого про «Спартак» и его болельщиков не скажу
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился воспоминаниями о периоде в московском «Спартаке», а также высказался об отношении к болельщикам московского клуба. Форвард перебрался в санкт-петербургскую команду из «Спартака» в августе 2024-го.

— К спартаковскому ромбу остались тёплые чувства или это больше история про воспитанников?
— Хотите спросить, скучаю ли я по «Спартаку» (улыбается)? Точно нет. Но в этом клубе я провёл почти пять лет, выиграл трофей. Болельщики меня любили, руководство хорошо относилось. При Леониде Арнольдовиче Федуне всё было супер. Я всегда говорил и сейчас повторю, что испытываю максимальное уважение к «Спартаку» и его болельщикам. Никогда плохого про них не скажу. Уважаю этот клуб и ценю время, которое в нём провёл, — рассказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Соболевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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