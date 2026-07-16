Джулиано Симеоне — о Месси: у него есть всё, но он продолжает бороться

Нападающий сборной Аргентины Джулиано Симеоне высказался о влиянии на команду её капитана Лионеля Месси. В полуфинале ЧМ-2026 аргентинцы обыграли Англию со счётом 2:1; Месси отдал две результативные передачи.

«Лео вдохновляет меня: ему 39 лет, у него есть всё, о чём только может мечтать футболист, и всё же он продолжает бороться, как лучшие из лучших. Нам не остаётся ничего иного, как отдавать все силы и бороться ради него и всей Аргентины. Мы очень счастливы.

Команда прилагала огромные усилия на протяжении всего матча. Пятеро игроков, вышедших на замену, проявили себя блестяще. Я в сборной совсем недавно, и меня радует, что опытные игроки подают такой пример: никогда не останавливаться и всегда бороться.

У этой команды много сильных сторон, но главное — это то, что интересы команды стоят на первом месте. Этот коллектив внушает уверенность как на тренировках, так и в матчах», – приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Финал чемпионата мира – 2026 состоится 19 июля в американском Ист-Ратефорде. В нём аргентинцы, являющиеся действующими чемпионами турнира, сыграют со сборной Испании.