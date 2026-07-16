15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джулиано Симеоне — о Месси: у него есть всё, но он продолжает бороться

Джулиано Симеоне — о Месси: у него есть всё, но он продолжает бороться
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины Джулиано Симеоне высказался о влиянии на команду её капитана Лионеля Месси. В полуфинале ЧМ-2026 аргентинцы обыграли Англию со счётом 2:1; Месси отдал две результативные передачи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Лео вдохновляет меня: ему 39 лет, у него есть всё, о чём только может мечтать футболист, и всё же он продолжает бороться, как лучшие из лучших. Нам не остаётся ничего иного, как отдавать все силы и бороться ради него и всей Аргентины. Мы очень счастливы.

Команда прилагала огромные усилия на протяжении всего матча. Пятеро игроков, вышедших на замену, проявили себя блестяще. Я в сборной совсем недавно, и меня радует, что опытные игроки подают такой пример: никогда не останавливаться и всегда бороться.

У этой команды много сильных сторон, но главное — это то, что интересы команды стоят на первом месте. Этот коллектив внушает уверенность как на тренировках, так и в матчах», – приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Финал чемпионата мира – 2026 состоится 19 июля в американском Ист-Ратефорде. В нём аргентинцы, являющиеся действующими чемпионами турнира, сыграют со сборной Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Аргентина снова сделала ЭТО! Великий камбэк имени Месси против Англии в полуфинале ЧМ!
Аргентина снова сделала ЭТО! Великий камбэк имени Месси против Англии в полуфинале ЧМ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android