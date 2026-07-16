Месси опубликовал два одинаковых поста после выхода Аргентины в финалы ЧМ-2022 и ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси после выхода команды в финал чемпионата мира 2026 года сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети, которая полностью повторяет его пост, выложенный после выхода «альбиселесте» в финал мирового первенства 2022 года.

Фото: Скриншот из аккаунта Лионеля Месси в социальной сети

Фото: Скриншот из аккаунта Лионеля Месси в социальной сети

«Мы снова набрались сил, чтобы провести ещё один отличный матч. Большое спасибо всем, кто доверял этой команде! Вперёд, Аргентина, чёрт возьми!» — написано в сообщении Месси.

В финале мирового первенства сборная Аргентины сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 19 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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