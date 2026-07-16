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«Он доволен, 100%». Соболев — о споре с Радимовым на пиво

«Он доволен, 100%». Соболев — о споре с Радимовым на пиво
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев рассказал, чем завершился его спор с экс-футболистом Владиславом Радимовым на ящик пива. Предметом спора было количество забитых форвардом голов в сезоне-2025/2026. Соболев проиграл пари, поскольку не смог забить 20 мячей.

— Чем закончился спор с Радимовым насчёт 20 голов в сезоне?
— Через два дня после последнего матча я с ним рассчитался. Ему доставили выигранное пиво.

— Какое?
— Хорошее, светлое. Он доволен, 100%, — рассказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Соболевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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