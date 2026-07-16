Калиду Сидибе рассказал о причинах перехода в «Ахмат» из чемпионата Франции

Новичок «Ахмата» полузащитник Калиду Сидибе рассказал о причинах перехода в грозненский клуб. Ранее он выступал в чемпионате Франции.

— Как случился твой переход в грозненский «Ахмат»?

— Я не планировал задерживаться слишком долго в Лиге 2 и посчитал, что переход в «Ахмат» будет отличным вариантом для меня. Я побеседовал с Мохамедом Конате и также с парой моих товарищей из других команд РПЛ. Все говорили мне только хорошее про Россию и чемпионат. Отметили, что здесь интенсивный футбол и неуступчивые команды. Это мне должно понравиться, — приводит слова Сидибе официальный сайт «Ахмата».

Калиду Сидибе присоединился к «Ахмату» 29 июня 2026 года, перейдя из «Генгама». Помимо этого, хавбек выступал за «Тулузу».