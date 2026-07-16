В Петербурге проходит посвящённый ЧМ-2026 фестиваль «Лиги Ставок»

С 14 по 19 июля в пространстве «Севкабель Порт» проходит масштабный городской фестиваль «Лига Лайв». Мероприятие на берегу Финского залива приурочено главным матчам чемпионата мира по футболу.

Центральный элемент площадки – большой экран для просмотра игр. Гостей ждут интерактивные зоны с тестами на меткость и розыгрышем фирменного мерча, а также турнир по киберфутболу с внушительным призовым фондом. Кроме того, состоится открытый мастер-класс и автограф-сессия медиафутбольной команды Prime Squad.

В рамках «Лига Лайв» работает интерактивная зона «ЧМ да любовь», организованная совместно с Twinby. Основная концепция площадки – символическое оформление союза болельщиков с главным увлечением летнего сезона, футболом.

В программе мероприятия запланированы автограф-сессии и проведение символических церемоний вручения памятных колец и браслетов. Участие в активностях принимают амбассадоры «Лиги Ставок»: Артём Дзюба, Виктор Гусев и Евгений Евневич. Также гостей фестиваля ожидают встречи с известными блогерами и музыкальные концерты модных петербургских коллективов.

Участие во всех событиях фестиваля бесплатное.