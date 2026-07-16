Непомнящий сравнил Месси с Пеле и Марадоной после матча с Англией в полуфинале ЧМ-2026

Российский тренер Валерий Непомнящий сравнил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с футболистами прошлых лет Пеле и Диего Марадоной после победы южноамериканцев над Англией (2:1) в 1/2 финала чемпионата мира — 2026.

«Мы должны будем потом говорить, что жили в эпоху Месси. Ничего не сделаешь, он — гений! Каким образом читать его игру, как определять, что он будет делать? Я несколько раз смотрел его забитые голы и голевые передачи. Он не первый матч играет в полупозиции на полуфланге. И соперники знают, что он там опасен.

Один раз он получил мяч и сделал передачу под удар, а партнёр по команде забил. А в следующий раз принял мяч в этой же позиции, убежал и правой ногой сделал голевую передачу. Как его прочитать? Почему один раз так поступает, мяч находит нужный адрес. Потом по-другому — и снова мяч находит адресата. Мы должны наслаждаться игрой Месси. Я видел, как живьём играет Пеле, как играет Марадона в 1986 году. И я видел, как играет Месси на всех чемпионатах мира. Живу в эпоху выдающихся и гениальных игроков», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.