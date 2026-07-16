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«Мой типаж». Соболев назвал бомбардира ЧМ-2026, наиболее близкого ему по стилистике

«Мой типаж». Соболев назвал бомбардира ЧМ-2026, наиболее близкого ему по стилистике
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев назвал бомбардира чемпионата мира — 2026, который ближе остальных к нему по стилю игры.

— Этот розыгрыш проходит под знаком великих бомбардиров — Месси, Мбаппе, Холанда, Кейна. Кто из них ближе тебе?
— Тяжело сравнивать меня с такими супернападающими, но по стилистике мне ближе всех Кейн. Мой типаж. Играет зачастую в два касания, а больше ему и не надо. Принял — забил.

— Какие-то приёмчики в его игре для себя подмечаешь?
— А какие у Кейна приёмчики? Он человек штрафной площади, игрок одного-двух касаний. Хороший приём, хороший удар, — рассказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Соболевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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