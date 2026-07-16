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Непомнящий: у сборной Аргентины дурацкая привычка играть у всех на нервах

Непомнящий: у сборной Аргентины дурацкая привычка играть у всех на нервах
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Российский тренер Валерий Непомнящий оценил результат матча полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года, в которой Аргентина обыграла Англию со счётом 2:1. Южноамериканская команда уступала в счёте до 85-й минуты.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Просто сумасшедший матч Аргентины и Англии! Аргентина верна себе, здесь ничего не попишешь. Они не первую игру выигрывают таким образом. У них такая дурацкая привычка — играть на нервах у всех на чемпионате мира. Если серьёзно, сыграли свою роль несколько факторов. С одной стороны, тренерская работа была выполнена правильно, а с другой — нет.

Имею в виду замены сборной Англии после 70-й минуты, когда она глубоко села в оборону. Есть тенденция на этом чемпионате мира: когда лидеры команд играют на нужном уровне, они выигрывают и делают разницу. Месси в очередной раз сделал всё, что от него требовалось, — отдал две голевые передачи. А у Кейна не получилось ничего. Всё справедливо», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее Аргентина победила Египет (3:2) во встрече 1/8 финала ЧМ-2026, уступая в два мяча до 79-й минуты.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США, в нём сыграют Испания и Аргентина. Действующим обладателем титула является южноамериканская команда.

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