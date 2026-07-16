«Опустошение». Принц и принцесса Уэльские — о поражении Англии в 1/2 финала ЧМ-2026

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин Миддлтон на своей странице в социальной сети X отреагировали на поражение сборной Англии в полуфинале чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:2).

«Опустошение. Англия, вы выложились на полную, и мы все очень гордимся вами.

Спасибо всем на поле и за его пределами за невероятный турнир. Ваша борьба и вера вдохновили нас всех. Самая цельная сборная Англии на турнире. Держите головы высоко!» — написано в сообщении.

В матче за третье место сборная Англии встретится с Францией. Игра состоится 19 июля и пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00.

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