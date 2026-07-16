Соболев назвал главное отличие болельщиков «Зенита» и «Спартака»

Нападающий Александр Соболев объяснил, в чём разница между болельщиками «Зенита» и «Спартака». Форвард перебрался в стан сине-бело-голубых из московской команды летом 2024 года.

«Зенит» за последние восемь лет семь раз выиграл чемпионство. Естественно, что для болельщиков команды существует только первое место. Иногда тебя критикуют даже не за поражение, а за то, что выиграл недостаточно убедительно. В этом плане питерские болельщики даже требовательнее спартаковских. Они хотят не просто побеждать, а побеждать красиво», — рассказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Соболевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.