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Защитник Аргентины Сенеси опубликовал пост после выхода команды в финал ЧМ-2026

Защитник Аргентины Сенеси опубликовал пост после выхода команды в финал ЧМ-2026
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Защитник сборной Аргентины Маркос Сенеси опубликовал пост после выхода команды в финал чемпионата мира – 2026. Матч состоится 19 июля в американском Ист-Ратерфорде; в нём аргентинцам предстоит сыграть со сборной Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как же здорово быть аргентинцем! До встречи в финале – вперёд, Аргентина!» – написал Сенеси на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Сборная Аргентины является действующим чемпионом турнира; в финале ЧМ-2022 она обыграла команду Франции. Основное время встречи закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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