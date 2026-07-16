Защитник Аргентины Сенеси опубликовал пост после выхода команды в финал ЧМ-2026

Защитник сборной Аргентины Маркос Сенеси опубликовал пост после выхода команды в финал чемпионата мира – 2026. Матч состоится 19 июля в американском Ист-Ратерфорде; в нём аргентинцам предстоит сыграть со сборной Испании.

«Как же здорово быть аргентинцем! До встречи в финале – вперёд, Аргентина!» – написал Сенеси на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Сборная Аргентины является действующим чемпионом турнира; в финале ЧМ-2022 она обыграла команду Франции. Основное время встречи закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).