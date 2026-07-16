Стало известно, сколько «Спартак» готов потратить на покупку нового нападающего

«Спартак» в летнее трансферное окно рассматривает вариант с продажей нападающих Манфреда Угальде и Ливая Гарсии. Покупка нового центрального нападающего случится после продажи кого-то из них. Московский клуб готов потратить более € 25 млн. Об этом сообщает журналист Максим Никитин в своём телеграм-канале «КБ ТЕЛЕГА | Никитин».

Угальде играет за «Спартак» с января 2024 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Гарсия выступает за красно-белых с февраля 2025 года. В прошедшем сезоне форвард сыграл 33 встречи, где забил семь голов и сделал пять ассистов.

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