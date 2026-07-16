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В Британии призвали лишить рабочих виз аргентинских игроков АПЛ из-за баннера на ЧМ-2026

В Британии призвали лишить рабочих виз аргентинских игроков АПЛ из-за баннера на ЧМ-2026
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Нил Гардинер, бывший помощник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, призвал лишить рабочей визы футболистов сборной Аргентины, выступающих в английской Премьер-лиге. После матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026, в котором Аргентина одолела Англию (2:1), южноамериканцы появились на поле с баннером с надписью: «Мальвинские острова — аргентинские».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Все аргентинские игроки английской Премьер-лиги, принявшие участие в этом отвратительном антибританском выступлении, должны быть лишены британской рабочей визы. К этому должна быть нулевая терпимость», — написал Гардинер в соцсети X.

В Англии из игроков сборной Аргентины выступают вратарь Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), защитники Кристиан Ромеро, Марко Сенеси (оба — «Тоттенхэм»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), полузащитники Энцо Фернандес («Челси») и Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»).

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