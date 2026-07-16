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«Акрон» подписал воспитанника «Спартака» Юрия Железнова

«Акрон» подписал воспитанника «Спартака» Юрия Железнова
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«Акрон» объявил о подписании контракта с полузащитником Юрием Железновым, рассчитанного на четыре года. 23-летний футболист перешёл в тольяттинский клуб из «Урала». Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на четыре года.

«Приветствуем Юрия и желаем ему успехов в составе красно-чёрных!» — написано в сообщении «Акрона».

В составе тольяттинской команды Железнов будет выступать под 14-м номером.

Полузащитником является уроженцем Саранска, а также воспитанником «Мордовии», «Спартака» и «Рубина». В минувшем сезоне Железнов принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 350 тыс.

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