Непомнящий — о Воробьёве: парень уходит на приличное повышение в «Краснодар»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о вероятном трансфере нападающего московского «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в «Краснодар».

«Локомотив» теряет игрока, но не может бороться финансово, когда оказывается в такой ситуации. Футбол — это большой бизнес. Здесь ничего не сделаешь. Парень тоже уходит не на понижение, а на приличное повышение. Это абсолютно нормально для бизнеса и футбола. Говорят, он будет меньше играть, но зато больше зарабатывать. А «Краснодар» решает свои вопросы. Кордоба пока не может играть, а Воробьёв — вполне достойная кандидатура.

То, как играет «Краснодар» с нападающим по типу Воробьёва, — одно удовольствие. В «Локомотиве» и «Краснодаре» — две большие разницы, как играть атакующему игроку. Забить около 10 мячей в «Локомотиве» — это значит забить по меньшей мере 15 мячей в «Краснодаре». Правда, неизвестно, за сколько матчей», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В минувшем сезоне Воробьёв принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.