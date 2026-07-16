Джулиано Симеоне — о полуфинале ЧМ: готовился так же, как и к любому другому матчу

Нападающий сборной Аргентины Джулиано Симеоне прокомментировал своё участие в полуфинале ЧМ-2026 с командой Англии (2:1). В нём футболист впервые сыграл в рамках плей-офф турнира и провёл на поле 72 минуты.

«С самого начала я готовился так же, как и к любому другому матчу – словно это была первая игра группового этапа. Я ждал своего шанса, а если бы он не представился, моей задачей было бы поддерживать команду любым доступным способом – например, помогая партнёрам, выходящим на поле, становиться лучше во время тренировок.

Я очень рад, что сыграл в полуфинале, и у меня будет шанс выйти на поле в финале. Нам нужно готовиться к воскресенью, сохранять полную концентрацию и выложиться на максимум», – приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Финал чемпионата мира – 2026 состоится 19 июля в американском Ист-Ратерфорде. В нём аргентинцы, являющиеся действующими чемпионами турнира, сыграют со сборной Испании.