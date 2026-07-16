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«Ради наших людей, ради этой формы». Ромеро — о выходе Аргентины в финал ЧМ-2026

«Ради наших людей, ради этой формы». Ромеро — о выходе Аргентины в финал ЧМ-2026
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Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро опубликовал пост после выхода команды в финал чемпионата мира – 2026. В 1/2 финала аргентинцы обыграли сборную Англии со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Какая гордость – быть частью этой аргентинской команды. Теперь нам остался последний шаг. Давайте ещё раз выложимся до конца ради наших людей, ради этой формы, которую мы так любим. Вперёд, Аргентина! Все вместе, всегда», – написал Ромеро на своей странице в социальных сетях.

Финал чемпионата мира – 2026 состоится 19 июля в американском Ист-Ратерфорде. В нём аргентинцы, являющиеся действующими чемпионами турнира, сыграют со сборной Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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