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Динамо Мх — Динамо-СПб, результат матча 16 июля 2026, счет 3:1, товарищеская игра 2026

Махачкалинское «Динамо» победило санкт-петербургское «Динамо» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между махачкалинским «Динамо» и «Динамо» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла в закрытом формате, без прямой трансляции и болельщиков. Матч закончился победой команды Российской Премьер-Лиги со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
16 июля 2026, четверг. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Окончен
3 : 1
Динамо-СПб
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Умаров – 22'     1:1 Лесовой – 82'     2:1 Агаларов – 83'     3:1 Хоссейннежад – 89'    

Первый гол в матче забил нападающей санкт-петербургской команды Ризван Умаров на 22-й минуте. Во втором тайме на 82-й минуте полузащитник махачкалинцев Даниил Лесовой сравнял счёт. На 83-й минуте Гамид Агаларов вывел вперёд команду РПЛ. В конце встречи на 89-й минуте Мохаммад Хоссейннежад забил третий гол своей команды.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице и сохранило за собой место в РПЛ по итогам стыковых матчей.

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