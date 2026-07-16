Махачкалинское «Динамо» победило санкт-петербургское «Динамо» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между махачкалинским «Динамо» и «Динамо» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла в закрытом формате, без прямой трансляции и болельщиков. Матч закончился победой команды Российской Премьер-Лиги со счётом 3:1.

Первый гол в матче забил нападающей санкт-петербургской команды Ризван Умаров на 22-й минуте. Во втором тайме на 82-й минуте полузащитник махачкалинцев Даниил Лесовой сравнял счёт. На 83-й минуте Гамид Агаларов вывел вперёд команду РПЛ. В конце встречи на 89-й минуте Мохаммад Хоссейннежад забил третий гол своей команды.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице и сохранило за собой место в РПЛ по итогам стыковых матчей.