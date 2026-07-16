Журналист Морган: надеюсь, Испания разгромит Аргентину, как Британия в Фолклендской войне

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган отреагировал на решение футболистов сборной Аргентины вынести баннер с надписью «Мальвинские острова — аргентинские» после встречи полуфинала чемпионата мира 2026 года с Англией (1:2).

«Бескультурные ублюдки. Надеюсь, Испания разгромит их в финале так же сильно, как мы разгромили их в Фолклендской войне», — написал Морган на своей странице в социальной сети X.

Финальный матч мирового первенства между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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