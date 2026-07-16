Непомнящий: был уверен, что французы затопчут всех на чемпионате мира

Российский тренер Валерий Непомнящий: высказался о поражении сборной Франции от Испании (0:2) в 1/2 финала чемпионата мира 2026 года.

«Был уверен, что французы всех переиграют, перебегают и затопчут на чемпионате мира. А Испания — очень ненадёжная. Ямаля не видно на поле. И вдруг в этом матче всё перевернулось. Это показывает уровень тренерской подготовки к таким матчам, когда команда прибавляет по ходу чемпионата мира. И игроки, которые могут в нужный момент сыграть на высшем уровне. Это тоже очень важно. Испанцы продемонстрировали, что они готовы стать чемпионами мира», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Во встрече за третье место французы сыграют с командой Англии, которая уступила Аргентине (1:2) во втором полуфинале. Игра состоится в воскресенье, 19 июля.