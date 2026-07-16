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Непомнящий: был уверен, что французы затопчут всех на чемпионате мира

Непомнящий: был уверен, что французы затопчут всех на чемпионате мира
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Российский тренер Валерий Непомнящий: высказался о поражении сборной Франции от Испании (0:2) в 1/2 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Был уверен, что французы всех переиграют, перебегают и затопчут на чемпионате мира. А Испания — очень ненадёжная. Ямаля не видно на поле. И вдруг в этом матче всё перевернулось. Это показывает уровень тренерской подготовки к таким матчам, когда команда прибавляет по ходу чемпионата мира. И игроки, которые могут в нужный момент сыграть на высшем уровне. Это тоже очень важно. Испанцы продемонстрировали, что они готовы стать чемпионами мира», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Во встрече за третье место французы сыграют с командой Англии, которая уступила Аргентине (1:2) во втором полуфинале. Игра состоится в воскресенье, 19 июля.

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