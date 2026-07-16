«Я горжусь ими, их время ещё придёт». Экс-футболист Старридж — о сборной Англии
Поделиться
Бывший английский нападающий Дэниел Старридж высказался после того, как сборная Англии проиграла Аргентине в полуфинале ЧМ-2026 (1:2).
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55' 1:1 Фернандес – 85' 1:2 Мартинес – 90+2'
«Говорите что угодно, но это – с 2018 года – статистически лучшее поколение, которое у нас появилось со времён 1966 года. Два финала. Два полуфинала. Один четвертьфинал. Пять крупных турниров. Трофея пока нет, но они заставили нас снова поверить в команду. Я горжусь ими, их время ещё придёт», – написал Старридж на своей странице в социальных сетях.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В матче за третье место англичане встретятся с командой Франции.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 16 июля 2026
-
20:00
-
19:56
-
19:53
-
19:41
-
19:37
-
19:32
-
19:31
-
19:26
-
19:10
-
19:06
-
19:04
-
18:59
-
18:50
-
18:49
-
18:43
-
18:40
-
18:34
-
18:33
-
18:27
-
18:21
-
18:20
-
18:20
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:50
-
17:50
-
17:43
-
17:40
-
17:35
-
17:32
-
17:29