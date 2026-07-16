15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я горжусь ими, их время ещё придёт». Экс-футболист Старридж — о сборной Англии

«Я горжусь ими, их время ещё придёт». Экс-футболист Старридж — о сборной Англии
Комментарии

Бывший английский нападающий Дэниел Старридж высказался после того, как сборная Англии проиграла Аргентине в полуфинале ЧМ-2026 (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Говорите что угодно, но это – с 2018 года – статистически лучшее поколение, которое у нас появилось со времён 1966 года. Два финала. Два полуфинала. Один четвертьфинал. Пять крупных турниров. Трофея пока нет, но они заставили нас снова поверить в команду. Я горжусь ими, их время ещё придёт», – написал Старридж на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В матче за третье место англичане встретятся с командой Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Какое будущее у этой сборной Англии?
Какое будущее у этой сборной Англии?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android