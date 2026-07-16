«Я горжусь ими, их время ещё придёт». Экс-футболист Старридж — о сборной Англии

Бывший английский нападающий Дэниел Старридж высказался после того, как сборная Англии проиграла Аргентине в полуфинале ЧМ-2026 (1:2).

«Говорите что угодно, но это – с 2018 года – статистически лучшее поколение, которое у нас появилось со времён 1966 года. Два финала. Два полуфинала. Один четвертьфинал. Пять крупных турниров. Трофея пока нет, но они заставили нас снова поверить в команду. Я горжусь ими, их время ещё придёт», – написал Старридж на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В матче за третье место англичане встретятся с командой Франции.