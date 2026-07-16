ЦСКА представил новую домашнюю форму, посвящённую 10-летию клубного стадиона

ЦСКА в телеграм-канале опубликовал фотографии новой домашней формы команды, посвящённой 10-летию стадиона красно-синих.

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

«Новая домашняя форма посвящена 10-летию нашего стадиона. Но стадион – это не только футбол и футболисты. Это сотни преданных сотрудников разных профессий, которые делают всё, чтобы болельщики находились в комфорте, чистоте и безопасности. Это миллионы болельщиков, ради которых ЦСКА живёт и играет. Клуб ценит и поддерживает каждого, кто вносит свой вклад в успехи армейцев», — написано в сообщении ЦСКА.

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ ЦСКА набрал 51 очко и занял пятое место.

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